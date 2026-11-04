Linabel Brito/Especial para Acento.com.do

Tres políticos de ascendencia dominicana ganaron escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante las elecciones de medio mandato celebradas el 3 de noviembre. Se trata de Darializa Ávila Chevalier, Manny Rutinel y Analilia Mejía, quienes representarán los distritos congresuales 13 de Nueva York, 8 de Colorado y 11 de Nueva Jersey, respectivamente.

Sus trayectorias incluyen experiencias en el trabajo comunitario, la actividad legislativa, la organización sindical y la gestión pública. Estos son sus perfiles y los resultados que obtuvieron en las elecciones.

Darializa Ávila Chevalier: primera mujer en representar el distrito 13 de Nueva York

Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, es socióloga, activista comunitaria y estudiante de doctorado. De origen haitiano e hija de inmigrantes dominicanos, es egresada de la Universidad de Columbia y se ha desempeñado como organizadora comunitaria.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En las elecciones generales obtuvo 89,781 votos, equivalentes al 87.9 % del escrutinio reportado, resultado que le permitió ganar el distrito congresual 13 de Nueva York.

Antes de esa victoria, Ávila Chevalier había derrotado al congresista Adriano Espaillat en las primarias demócratas, una contienda que le permitió convertirse en la candidata de su partido para las elecciones generales.

Con su elección, será la primera mujer en representar ese distrito en el Congreso estadounidense.

Manny Rutinel: del Congreso estatal de Colorado a la Cámara federal

Manny Rutinel es abogado y economista de ascendencia dominicana e hijo de una inmigrante dominicana. Antes de ganar un escaño en el Congreso federal, se desempeñó como legislador de la Cámara de Representantes de Colorado.

En las elecciones del 3 de noviembre obtuvo aproximadamente el 56 % de los votos en el distrito congresual 8 de ese estado, con lo que derrotó al candidato republicano Gabe Evans.

Su trayectoria legislativa comenzó en el ámbito estatal y ahora continuará en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Analilia Mejía: trayectoria sindical y experiencia en el Gobierno de Biden

Analilia Mejía es política y organizadora sindical de raíces dominicanas y colombianas. Nació y creció en Elizabeth, Nueva Jersey, y ha desarrollado parte de su trayectoria en la defensa de los derechos laborales.

En 2020 fue directora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders. También ocupó un cargo en el Departamento de Trabajo durante la administración del expresidente Joe Biden.

Mejía ganó la contienda por el distrito congresual 11 de Nueva Jersey, donde obtuvo cerca del 60 % de los sufragios.

La dirigente había llegado a la Cámara de Representantes mediante una elección especial celebrada en abril y, con el resultado de noviembre, consiguió un mandato completo de dos años.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más