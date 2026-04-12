El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su "profunda consternación" por el "trágico incidente" en el que murieron al menos 30 personas el sábado en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, y aseguró que las autoridades se han movilizado para atender a los afectados.

"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares", afirmó Fils-Aimé este domingo, a través de un comunicado.

Decenas de personas resultaron heridas y algunas se encuentran desaparecidas, según los informes preliminares de las autoridades de socorro que hicieron presencia en la Ciudadela Henri, ubicada en la localidad de Milot, a unos 25 kilómetros de Cap-Haitinien, la segunda ciudad en importancia en el país.

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El Gobierno afirmó que sigue la situación con la mayor atención y llamó a la población a mantener la calma y la prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso destinadas a esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.

¿Qué pasó en la Citadelle?

La dirección de Protección Civil estableció que, debido a la presencia de muchas personas en el lugar, en determinado momento se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.

Por su parte, la Comisión Municipal de Cap-Haitien se declaró en estado de alerta permanente y afirmó haber enviado una ambulancia y equipos de apoyo para contribuir a las operaciones de rescate, evacuación y atención a las víctimas.

También, el Ayuntamiento de Milot informó que se han tomado todas las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades departamentales y nacionales, para proporcionar una asistencia rápida, un acompañamiento adecuado y un apoyo a las víctimas.

"Las autoridades municipales siguen plenamente movilizadas y siguen la evolución de la situación con la mayor atención. Hacen un llamamiento a la población para que mantenga la calma, actúe con prudencia y respete las instrucciones emitidas por las instancias competentes a la espera de los resultados de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de esta tragedia", dijo el Ayuntamiento en un comunicado.

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