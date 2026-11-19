El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que Rusia "no tiene ningún deseo" de continuar los combates en Ucrania, en respuesta a los llamamientos de poner fin a la guerra de los líderes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.

"Los presidentes hablaron de su interés en poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia también está interesada. Se lo aseguro. No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado", dijo en rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen.

Insistió en la idea de que el Ejército ruso no inició la actual guerra, sino que "intenta terminar" desde hace casi cinco años el conflicto que estalló en 2014 en el Donbás.

Putin subrayó que el problema radica en la postura ucraniana, que se niega a aceptar los "compromisos" que le propuso en su momento Estados Unidos tras la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Anchorage, en Alaska.

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"Nosotros los aceptamos y ahora le toca a Ucrania", señaló.

Añadió que Kiev se equivoca al intentar mantener a toda costa el control del 10 % -el 20 %, según fuentes occidentales- que aún ocupa en la región ucraniana de Donetsk.

"Todos tendrán que aceptar la realidad (sobre el terreno) (…) Esperemos llegar a un acuerdo", dijo.

En cuanto a las garantías de seguridad, señaló: "Nosotros reconocemos que Ucrania tiene derecho a su seguridad, igual que Rusia. Simplemente, que la seguridad de Rusia hay que garantizarla".

"Nosotros aceptamos la propuesta de los negociadores estadounidenses sobre que la seguridad de Ucrania debe ser integrada en la seguridad europea común. ¿Qué hay de malo en ello?", afirmó.