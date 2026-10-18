Protestan en Washington Heights contra operativos de ICE

Residentes y activistas de Washington Heights, en Nueva York, marcharon contra la presencia y las actuaciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en su comunidad.

La protesta tuvo entre sus motivaciones el caso del dominicano Oscar Belgal, quien, de acuerdo con los organizadores, recibió siete disparos el pasado 8 de octubre y fue alcanzado por una bala en el lado izquierdo del cuello. Según la denuncia, el hecho ocurrió en presencia de un niño de cinco años, hijo del joven herido.

La movilización formó parte de las protestas convocadas en Estados Unidos bajo el lema “Un Día sin Reyes”, con las que distintos grupos expresan su rechazo a las políticas de la administración del presidente Donald Trump.

Durante el recorrido, los manifestantes se detuvieron frente a una tienda Target para protestar por el uso de sus estacionamientos por parte de agentes de ICE, según denunciaron los convocantes.

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Activistas comunitarios sostienen que el uso de esos espacios facilita las operaciones migratorias y han respaldado llamados a boicotear la cadena comercial.

Convocan a votar en las elecciones de medio término

La coalición organizadora, integrada por grupos como Resistencia y Solidaridad (RESO) e Inwood Indivisible, también exhortó a los ciudadanos estadounidenses de la comunidad a participar en la votación anticipada para las elecciones legislativas de medio término, cuya jornada electoral culmina el próximo 3 de noviembre.

La marcha concluyó sin incidentes en el parque situado en la calle 166 y Broadway, junto al Audubon Ballroom, lugar donde Malcolm X fue asesinado el 21 de febrero de 1965.

Los organizadores vincularon la movilización con el rechazo a las políticas migratorias y a lo que consideran tendencias autoritarias de la actual administración republicana.

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