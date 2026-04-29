El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, subrayó el miércoles la necesidad de contar con un banco central que opere "libre de influencias políticas".

En su última conferencia de prensa como jefe de la Fed, Powell indicó además que se siente alentado por la decisión del Departamento de Justicia de poner fin a una investigación sobre él y sobre el banco central, y añadió que está siguiendo de cerca los próximos pasos de este proceso.

Reiteró que no dejará la Reserva Federal hasta que la investigación esté "total y verdaderamente concluida", y señaló que está esperando a que eso ocurra.

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