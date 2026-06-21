El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este domingo no proclamar ganador en el balotaje presidencial hasta que concluya el escrutinio oficial, en medio de un conteo cerrado entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que, con los datos disponibles de la Registraduría, el resultado del preconteo colocaba a De la Espriella con 49.3 % y a Cepeda con 49 %, una diferencia mínima que, según dijo, impide declarar un presidente electo en este momento.

“No se puede proclamar ningún presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, escribió Petro.

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Llama a la tranquilidad y a un acuerdo nacional

El jefe de Estado también llamó a la ciudadanía a mantener la calma ante el estrecho margen electoral y sostuvo que los resultados reflejan un país dividido políticamente.

“Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad”, expresó.

Petro planteó además la necesidad de construir un pacto político para preservar la estabilidad del país tras una campaña marcada por la polarización.

“Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir”, agregó.

Preconteo no define oficialmente al ganador

El pronunciamiento de Petro se produce mientras Colombia espera el avance del escrutinio formal, proceso que deberá confirmar los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial.

Aunque el preconteo ofrece una proyección rápida de los votos tras el cierre de las urnas, no tiene carácter vinculante. La declaratoria oficial del ganador corresponde al proceso de escrutinio, en el que se revisan las actas y se resuelven eventuales reclamaciones.

La disputa entre De la Espriella, candidato de ultraderecha, y Cepeda, senador de izquierda y aliado del gobierno saliente, ha mantenido la atención regional por el impacto que tendrá el resultado en el futuro de las políticas de paz, la agenda social y las relaciones internacionales de Colombia.

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