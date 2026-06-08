Perú amaneció este lunes 8 de junio sin presidente electo. La segunda vuelta del 7 de junio entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) dejó un resultado tan estrecho que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no pudo proclamar un ganador en la noche electoral. El conteo rápido de Ipsos al 100% de la muestra le otorga a Sánchez el 50.3% y a Fujimori el 49.7%, un margen de apenas 0.6 puntos porcentuales que obliga a esperar el escrutinio oficial completo.

Un país partido por la mitad

Los datos regionales disponibles hasta el momento del cierre de esta edición revelan una fractura geográfica profunda.

Los datos regionales disponibles hasta el momento del cierre de esta edición revelan una fractura geográfica profunda. Lima, con un padrón de 7,822,555 electores —el más grande del país—, votó por Keiko Fujimori con el 63.50%, su bastión más importante y el que le permite mantenerse competitiva a nivel nacional pese a perder en la mayoría de las regiones del interior.

La candidata de Fuerza Popular también se impuso en La Libertad (57.53%), Piura (57.53%), Lambayeque (58.84%), Callao (65.60%), Loreto (55.72%) e Ica (51.91%), consolidando su dominio sobre la costa norte y el litoral.

El sur y el interior, territorio de Sánchez

Roberto Sánchez, en cambio, arrasó en las regiones andinas y amazónicas. Su mejor resultado se registró en Puno, donde obtuvo el 86.48% de los votos, seguido de Apurímac (81.15%), Ayacucho (79.04%), Huancavelica (81.44%) y Cusco (77.82%). En Cajamarca, región históricamente sensible al discurso de izquierda, Sánchez alcanzó el 66.75%.

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Esta geografía del voto replica —y profundiza— la división que ya marcó la segunda vuelta de 2021 entre Pedro Castillo y la propia Keiko Fujimori: el Perú costero y limeño frente al Perú andino y amazónico.

Regiones con alto porcentaje de actas pendientes

Un factor que mantiene la incertidumbre es la cantidad de votos aún sin contabilizar en varias regiones. Madre de Dios registra el 14.20% de actas faltantes, seguida de Ayacucho (12.73%), Ucayali (12.66%) y Amazonas (11.66%). Estas son, precisamente, zonas donde Sánchez lleva ventaja amplia, lo que podría consolidar su posición en el conteo final.

Región Keiko Roberto Actas faltantes Lima 63.50% 36.50% 3.16% Puno 13.51% 86.48% 1.56% Cusco 22.17% 77.82% 8.78% Callao 65.60% 34.39% 2.38% Ayacucho 20.95% 79.04% 12.73% Madre de Dios 32.19% 67.80% 14.20%

La incógnita del voto exterior

El padrón del exterior suma 1,210,813 electores, pero hasta el momento no se han publicado resultados desagregados para esa circunscripción. Históricamente, el voto de los peruanos en el extranjero ha tendido a favorecer a candidatos de centroderecha, lo que podría beneficiar a Fujimori, aunque el margen global es tan ajustado que cualquier proyección resulta prematura.

Sin ganador proclamado

Omar Awapara, secretario general de la ONG Transparencia, advirtió que "no se puede definir un ganador o ganadora porque el margen es bastante estrecho" y anticipó que el conteo oficial de la ONPE no podrá dar un resultado definitivo en los próximos días. Perú, acostumbrado a la turbulencia política, enfrenta una nueva jornada de espera que promete extenderse al menos hasta que se procesen las actas de las regiones rezagadas.

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