Perú vive una de las jornadas electorales más tensas de su historia reciente. Con el 90% de las actas procesadas según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, aventaja por apenas 15,506 votos a Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo 7 de junio.

Los números, actualizados a las 10:22 a.m. del lunes 8 de junio, muestran a Fujimori con 8,764,725 votos (50.044%) y a Sánchez con 8,749,219 votos (49.956%), sobre un universo de 92,766 actas totales, de las cuales 86,634 ya fueron contabilizadas y 1,513 están en camino a la Junta Electoral Especial (JEE).

Una diferencia que se achica acta a acta

La ventaja de Fujimori se ha ido reduciendo a lo largo del conteo. Al inicio del escrutinio oficial, la candidata fujimorista llegó a superar los 5 puntos porcentuales de diferencia. Sin embargo, a medida que ingresaron actas de regiones con mayor peso para Sánchez —como Puno y otras zonas del sur andino—, la brecha se fue cerrando hasta llegar a la situación actual: menos de un décimo de punto porcentual separa a ambos candidatos.

Con aproximadamente 8,132 actas pendientes de contabilizar, el resultado final sigue siendo incierto. Cualquier concentración de votos en favor de Sánchez en las actas restantes podría revertir el resultado.

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El fantasma de 2021

La situación evoca inevitablemente la segunda vuelta de 2021, cuando Pedro Castillo derrotó a la propia Keiko Fujimori por apenas 44,058 votos —un margen que en aquel entonces también se definió en las últimas actas y desató semanas de impugnaciones y crisis institucional.

Esta vez, analistas políticos advierten que un resultado tan ajustado podría volver a poner a prueba la institucionalidad electoral peruana, independientemente de quién resulte ganador.

Más de 27 millones de peruanos votaron

La jornada del domingo convocó a más de 27 millones de ciudadanos a las urnas en todo el territorio peruano. La votación transcurrió entre las 7 a.m. y las 5 p.m., hora local, sin incidentes mayores reportados. Desde las 6 p.m., la ONPE comenzó a publicar el avance oficial del escrutinio.

La polarización política que marcó toda la campaña se reflejó con precisión matemática en las urnas: Perú, una vez más, aparece dividido prácticamente en dos mitades.

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