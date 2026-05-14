Pedro Sánchez 'orgulloso' futbolista Lamine Yamal ondeara bandera palestina

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró este jueves "orgulloso" de la estrella del Barcelona Lamine Yamal por ondear una bandera palestina en la celebración del título de Liga, lo que le valió al delantero acusaciones de "incitación al odio" por parte de Israel.

"Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia. Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", escribió Sánchez en X.

Mujeres caminan junto a artistas palestinos que pintan un mural que representa al futbolista Lamine Yamal ondeando una bandera palestina durante el desfile de celebración del título del catalán, sobre los escombros de edificios destruidos durante la guerra, en el campamento de refugiados de Shati (Playa) en la ciudad de Gaza, el 13 de mayo de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP)

Lamine Yamal ondeó una bandera palestina desde el autobús del Barcelona el pasado lunes durante las celebraciones por la consecución del título liguero el domingo frente al Real Madrid.

Sánchez reaccionó a la publicación en cuentas sociales del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien, por la mañana, había acusado a Yamal de incitar al odio.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reaccionó este jueves al gesto del delantero del Barça y de la selección española acusándolo "incitar contra Israel y fomentar el odio".

"Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío", añadió Katz.

"Espero que un club grande y respetado como @FCBarcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo", concluyó.

El gesto de Lamine Yamal tuvo su eco en Gaza, donde artistas en un campo de refugiados han pintado un mural sobre los escombros que jalonan el territorio que muestra a Yamal ondeando una bandera palestina, comprobó un periodista de la AFP.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, había afeado el gesto a su jugador el pasado martes afirmando que "son cosas que normalmente no me gustan".

"Le he dicho que si quiere hacerlo es decisión suya, ya es mayor de edad", añadió Flick, preguntado por el gesto de su jugador.

Las relaciones entre España e Israel se han deteriorado desde el inicio de la intervención israelí en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Israel llamó a consultas a su embajadora después de que Madrid reconociera al Estado palestino en 2024, mientras que España también retiró a su máxima representante en Tel Aviv en marzo.

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