El papa León XIV ha pedido que se "desarme" la inteligencia artificial (IA) mediante una regulación robusta y la imposición de límites a su uso con fines bélicos, al tiempo que ha advertido sobre los peligros de una revolución tecnológica impulsada por "la idolatría del lucro".

En su primera encíclica desde su ascensión al papado el año pasado, el sumo pontífice, nacido en EE. UU., advierte que los "algoritmos opacos", controlados por poderosas compañías privadas, amenazan con "nuevas formas de deshumanización". El papa escribió: "Las comunidades y las organizaciones intermediarias no deben quedar reducidas a receptoras pasivas de decisiones tomadas en otros lugares; ellas deben poder contribuir al discernimiento y a la supervisión. Además, la propiedad de los datos no puede dejarse únicamente en manos privadas, sino que debe regularse adecuadamente. Los datos son el producto de muchos contribuyentes y no deben tratarse como algo que puede venderse o confiarse a tan solo unos pocos".

Al presentar la carta a los 1.400 millones de católicos del mundo en el Vaticano el lunes por la mañana, el papa dijo que había llegado a "conclusiones inquietantes" sobre la naturaleza de la IA y sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para limitar su negativo impacto.

Estableciendo paralelismos entre esta tecnología y las promesas y los peligros de la tecnología nuclear, el papa León XIV hizo un llamamiento por una regulación estricta para someter la IA al control público, respaldada por el "discernimiento moral".

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"La inteligencia artificial debe ser desarmada", declaró ante cientos de clérigos y laicos católicos reunidos en el Vaticano. "La palabra es fuerte, lo sé, pero la he elegido deliberadamente", afirmó. "Desarmar no significa rechazar la tecnología, sino impedirle que domine a la humanidad".

Continuó: "La Iglesia lleva mucho tiempo trabajando por un desarme nuclear. La inteligencia artificial ahora exige ser desarmada; liberada de lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Al igual que la energía nuclear, debe estar al servicio de todos y del bien común. Las decisiones sobre tecnología nunca deben separarse de la conciencia y de la responsabilidad".

El pontífice expresó su alarma ante "los algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, al empleo y a la seguridad sobre la base de datos viciados por prejuicios e injusticias".

La encíclica —considerada una enseñanza moral con autoridad sobre los retos contemporáneos— llega en medio de una creciente reacción en contra de la IA, que va desde grupos tecnológicos estadounidenses que obtienen contratos gubernamentales en áreas sensibles, como la atención sanitaria, hasta padres que protestan contra los posibles daños a los niños.

A la presentación del lunes también asistió Christopher Olah, cofundador de la compañía de IA Anthropic, quien reconoció que "las interrogantes que plantea la IA son mayores que la comunidad investigadora de IA".

Los desarrolladores de IA se ven impulsados por "una serie de incentivos y limitaciones que, a veces, pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto", señaló Olah, entre ellos "la presión por mantener la viabilidad comercial y permanecer a la vanguardia de la investigación. También existen presiones geopolíticas, así como las presiones más antiguas y elementales del orgullo y la ambición".

Criticando la visión transhumanista y poshumanista de poderosos empresarios de Silicon Valley como Peter Thiel y Elon Musk, el papa escribió en la encíclica Magnifica Humanitas que la IA se estaba desarrollando en un entorno intelectual en el que algunas personas son consideradas "menos útiles, menos deseables y menos dignas".

El pontífice dijo que la Iglesia católica tenía la obligación de denunciar las nuevas formas de explotación que pueden derivarse del creciente uso de la IA, incluyendo los contenidos perturbadores, la extracción de minerales raros y el tráfico de personas.

No hacer denuncias claramente, afirmó, sería un eco de "la complicidad y la ceguera del pasado ante la injusticia de la esclavitud", la cual, según él, algunos papas históricamente habían ayudado a legitimar y la Iglesia había tardado en denunciar.

En una histórica disculpa por la esclavitud, León escribió: "Esto constituye una herida en la memoria cristiana, una herida de la que no podemos considerarnos ajenos. Por ello, en nombre de la Iglesia, pido perdón".

El papa León XIV se mostró especialmente crítico con el uso de la IA en los conflictos bélicos, y advirtió sobre la "creciente facilidad" con la que se pueden desplegar los sistemas de armas autónomos, lo que los hace "menos sujetos al control humano".

La IA se ha utilizado durante la campaña del presidente estadounidense Donald Trump en Irán para mejorar la toma de decisiones militares.

"No es admisible confiarles decisiones letales, o de otro modo irreversibles, a sistemas artificiales", escribió el papa. Hizo un llamamiento por una cadena de responsabilidad "identificable y verificable" y un "control humano eficaz, consciente de sí mismo y responsable" sobre los objetivos de los bombardeos.

"Cuando una decisión de atacar se vuelve automatizada u opaca, aumenta el riesgo de abdicar de la responsabilidad", escribió el papa. "Todos los sistemas utilizados en un contexto bélico deben garantizar la posibilidad de rastrear y reconstruir los procesos de toma de decisiones, de modo que la rendición de cuentas y la atribución de culpa no recaiga exclusivamente en 'la máquina'".

El papa ya ha criticado públicamente la campaña militar estadounidense en Irán, lo cual ha enfurecido a Trump y ha desencadenado un intenso debate con Washington sobre el conflicto. El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han tratado de argumentar que el ataque a Irán era compatible con el cristianismo, citando la teoría de la "guerra justa" de la Iglesia católica.

Pero el pontífice rechazó esa afirmación en la encíclica, escribiendo: "Sin perjuicio del derecho a la autodefensa en el sentido más estricto, es importante afirmar que la teoría de la 'guerra justa', la cual con demasiada frecuencia se ha utilizado para justificar cualquier tipo de guerra, ahora ha quedado obsoleta".

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