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Paciente que murió por hantavirus estuvo 'brevemente' en vuelo Sudáfrica-Países Bajos pero fue desalojado, dice KLM
"Debido al estado de salud del pasajero en ese momento, la tripulación decidió no permitirle viajar" en el vuelo KL592 de Johannesburgo, en Sudáfrica, a Ámsterdam el 25 de abril a las 23H15 hora local.
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