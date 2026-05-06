Un pasajero que posteriormente falleció a causa del hantavirus estuvo "brevemente" a bordo de un vuelo de KLM de Johannesburgo a Países Bajos, pero fue desalojado antes del despegue, informó la aerolínea el miércoles."Debido al estado de salud del pasajero en ese momento, la tripulación decidió no permitirle viajar" en el vuelo KL592 de Johannesburgo, en Sudáfrica, a Ámsterdam el 25 de abril a las 23H15 hora local.