El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Trabajo, informó este jueves en Managua que los trabajadores del Estado y sus instituciones gozarán de doce días de vacaciones entre diciembre y enero próximo, con motivo de las fiestas de Navidad y de Fin de Año.

El período de vacaciones de los empleados públicos será entre el lunes 21 de diciembre y el domingo 3 de enero de 2027, según el comunicado del Ministerio, leído a los medios por la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

Los días viernes 25 de diciembre de 2026 y viernes 1 de enero de 2027, por ser feriados nacionales, no afectarán la cuenta de vacaciones de los trabajadores del sector público, según esa cartera.

Es decir, el último día laboral de los empleados públicos será el viernes 18 de diciembre y retornarán a sus labores el lunes 4 de enero de 2027.

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"Son días para estar en familia y alegría, días para agradecer a Dios por un año que fue bueno y pedirle que nos de la fuerza para trabajar construyendo más entre todos y por el bien de todos para avanzar con nuestra Nicaragua bendita", declaró Murillo, también esposa del copresidente Daniel Ortega.

En el sector privado, lo acordado entre las partes

En el caso de los empleadores y trabajadores del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o a lo acordado entre las partes, según el Ministerio del Trabajo.

Con esta decisión, al menos 160.000 trabajadores del Estado gozarán de libranza por catorce días, incluido los dos días feriados, a excepción de los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad de Nicaragua.

Esto significa que todas las actividades del Estado, salvo las de urgencia, estarán congeladas en la última semana del presente año y la primera de 2027, de acuerdo con la información

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