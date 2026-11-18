El magnate sudafricano Elon Musk ha reconocido sentirse "bastante tonto" por haber donado más de 445 millones de dólares para impulsar a los candidatos del Partido Republicano en las recientes elecciones legislativas de medio mandato (’midterms') en Estados Unidos, unos comicios que se saldaron a principios de noviembre con la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso.

"Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto grandes resultados a cambio", ha declarado el consejero delegado de Tesla y SpaceX este miércoles durante su intervención en la cumbre DealBook organizada por el diario 'The New York Times'. "Probablemente, si pudiera dar marcha atrás al reloj, habría gastado menos dinero", ha añadido.

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 18 DE NOVIEMBRE: (De izq. a der.) Andrew Ross Sorkin y Elon Musk conversan durante la cumbre DealBook del New York Times en el Jazz at Lincoln Center, el 18 de noviembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. Adam Gray/Getty Images para The New York Times/AFP (Foto de Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

En sus declaraciones más extensas desde el revés sufrido en las urnas por los aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, Musk ha reflexionado sobre el alcance limitado de las aportaciones financieras en las campañas políticas del país.

"Ciertamente demuestra que las elecciones estadounidenses no son solo una cuestión de dinero. Puedes poner mucho dinero en una elección y tener un efecto relativamente menor", ha sostenido.

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Las aportaciones del empresario –canalizadas en gran medida a través de su comité de acción política (súper PAC) America PAC y otras plataformas de financiación– le situaron como el mayor donante individual de un ciclo electoral en Estados Unidos desde el levantamiento de los topes al gasto político en 2010.

Entre sus principales inversiones destacó la contienda por el Senado en Texas, donde Musk destinó decenas de millones de dólares propios y otros 158 millones de dólares (144 millones de euros) a través del Senate Leadership Fund para respaldar al candidato republicano Ken Paxton frente al demócrata James Talarico, quien finalmente resultó elegido senador en un estado que no enviaba a un político demócrata a la Cámara Alta desde 1988.

El desembolso récord de Musk generó críticas entre parte del electorado y fue utilizado de forma recurrente como argumento de campaña por candidatos demócratas como el propio Talarico, en un escenario en el que los líderes demócratas del nuevo Congreso han advertido de su intención de someter a mayor escrutinio tanto a los aliados de Trump como a las empresas vinculadas al magnate.

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