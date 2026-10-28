El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien presidía el proceso penal por narcoterrorismo contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, falleció este miércoles en Nueva York, a los 92 años.

Su muerte obligó a reasignar aleatoriamente el expediente a otro magistrado federal, recayendo esa responsabilidad en la jueza Analisa Torres, según indica el archivo judicial.s

La sustitución se produce cuando el proceso tiene asuntos pendientes de resolución, entre ellos el argumento de la defensa de Maduro de que, como jefe de Estado extranjero, está protegido por la inmunidad soberana.

EEUU dejó de reconocer a Maduro como jefe de Estado tras el fraude electoral de hace dos años y recientemente le confirió tal reconocimiento a la que era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La próxima audiencia de Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, está programada para el 17 de noviembre, mientras que el juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027

Un juez con casi tres décadas en el sistema federal

Hellerstein fue nombrado juez del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en 1998 por el entonces presidente estadounidense, el demócrata Bill Clinton.

En 2011 pasó a la categoría de juez sénior, una condición que le permitió continuar con funciones judiciales después de abandonar el régimen ordinario de trabajo.

Nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933, estudió en la Universidad de Columbia y sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960. Antes de incorporarse a la judicatura, trabajó durante casi cuatro décadas en el bufete Stroock & Stroock & Lavan LLP, donde se especializó en litigios comerciales.

Durante su trayectoria en el Distrito Sur de Nueva York, Hellerstein estuvo al frente de litigios relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, reclamaciones por daños y perjuicios y procesos contra ejecutivos financieros.

También intervino en causas vinculadas con antiguos funcionarios venezolanos, entre ellas las relacionadas con Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo, jefe de los aparatos de la Inteligencia venezolana durante la gestión de Hugo Chávez y de Maduro.

La causa contra Maduro, pendiente de decisiones importantes

Hellerstein asumió el caso contra Maduro después de que las autoridades estadounidenses presentaran la acusación original en marzo de 2020.

Desde entonces, el expediente se convirtió en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión relacionados con el antiguo mandatario venezolano.

Tras la violenta captura de Maduro en Caracas por tropas estadounidenses, el 3 de enero de 2026, y su traslado a Estados Unidos, el juez presidió la primera comparecencia del exgobernante y de su esposa ante un tribunal federal de Manhattan. Ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputaron.

Posteriormente, una acusación ampliada incorporó a Flores y mantuvo los cargos contra Maduro por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

En octubre, la Fiscalía estadounidense anunció además cargos por presunta conspiración contra ambos por cometer torturas, incluidos a ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más