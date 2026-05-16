El partido oficialista mexicano Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció este viernes presuntos actos de injerencia extranjera y una campaña de sectores de ultraderecha nacional e internacional contra los gobiernos progresistas de América Latina, al tiempo que convocó a una movilización en defensa de la soberanía mexicana en el estado de Chihuahua.

A través de un documento difundido en sus redes sociales, la organización política afirmó que “distintos sectores de la ultraderecha nacional e internacional han intensificado sus ataques contra nuestra historia, nuestra dignidad y nuestra capacidad de decidir libremente el destino de nuestros pueblos”.

En el texto, Morena citó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que “quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota”.

El partido sostuvo que en las últimas semanas se han registrado “expresiones alarmantes de intervencionismo, injerencia extranjera y subordinación política”, incluyendo acusaciones desde el exterior contra gobiernos latinoamericanos y acciones mediáticas impulsadas por sectores de ultraderecha.

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Morena calificó como un “hecho gravísimo” la supuesta presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización del Gobierno federal, específicamente en Chihuahua. Según el documento, esto constituiría “una grave violación a la Ley de Seguridad Nacional y una afrenta contra el pueblo de México, la Constitución y la soberanía nacional”.

Asimismo, el partido criticó la visita a Ciudad de México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de reivindicar la figura de Hernán Cortés y representar posiciones “colonialistas” y “racistas”.

En ese contexto, Morena respaldó la postura de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, por condenar lo que definió como expresiones de clasismo y racismo de una “derecha internacional”.

El documento también expresó apoyo al llamado de movilización realizado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y exigió que se rindan cuentas sobre los hechos ocurridos en Chihuahua.

De acuerdo con el diario El Heraldo de Chihuahua, Morena movilizará a su dirigencia nacional en Chihuahua y la marcha convocada para este sábado 16 de mayo será encabezada por Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández.

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