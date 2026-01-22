El embajador de Argentina en París, Ian Sielecki, obligó este miércoles a ocultar con ayuda de un 'post-it' las islas Mavinas en un mapa en la Asamblea Nacional (cámara baja) francesa, donde figuraba como territorio británico.

Los hechos, divulgados por La Chaine Parlamentaire, sucedieron cuando el embajador se aprestaba a participar en la comisión de asuntos europeos de la cámara baja francesa en una audición dedicada a Argentina.

A su espalda, un gran mapa del mundo en el que las Malvinas aparecían como territorio británico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Como representante del Estado argentino no puedo hablar libremente ante este mapa. Supondría legitimar una situación que constituye un atentado a la soberanía de mi país, a la dignidad de la nación argentina y una violación flagrante del derecho internacional", indicó Sielecki.

Aseguró que sería como si un representante ucraniano hablara ante un mapa en el que territorios del Dombas o Crimea aparecieran como territorio ruso.

La situación se resolvió colocando un 'post-it' sobre las islas Malvinas en el mapa, lo que permitió al embajador comenzar su comparecencia.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más