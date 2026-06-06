Medio millón de personas acudió en la tarde de este sábado al Paseo de la Castellana y a la plaza de Lima de Madrid para asistir a la vigilia con los jóvenes que protagoniza el papa León XIV, el primer acto multitudinario de su visita a España.

La Delegación del Gobierno cifró en 500.000 el número de asistentes a esta vigilia hasta las 20:40 hora local de este sábado, la misma cifra de asistencia que dio el Vaticano.

Para acudir a la vigilia, León XIV hizo un segundo recorrido en papamóvil, al que se subió en la Plaza de San Juan de la Cruz tras salir en vehículo cerrado de la Nunciatura, donde se aloja durante su estancia en Madrid.

Miles de jóvenes le esperaban desde hace horas y se unieron a las 130.000 personas que, según informó la Delegación del Gobierno en Madrid, salieron a las calles de la capital para saludar al papa en el primer recorrido en papamóvil, entre el Palacio Real y la Nunciatura apostólica en la mañana de este sábado.

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