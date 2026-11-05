Marco Rubio abandonaría a Trump para preparar candidatura presidencial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, podría abandonar la Administración del presidente Donald Trump después de la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del pasado martes, con el propósito de preparar una eventual candidatura a la presidencia en 2028, según una información publicada este jueves por el diario británico The Independent.

En una investigación firmada por David Maddox y Andrew Feinberg, el periódico sostiene que fuentes políticas republicanas estadounidenses y altos funcionarios del Gobierno británico consideran probable que Rubio presente su renuncia y se incorpore a la carrera por la nominación presidencial republicana.

La publicación señala que las expectativas sobre su eventual salida aumentaron después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, en unos comicios que representaron un duro revés para Trump.

Rubio, de 55 años, es considerado uno de los principales aspirantes a suceder al actual mandatario en la Casa Blanca. Su eventual candidatura lo colocaría frente al vicepresidente JD Vance, hasta ahora considerado uno de los favoritos para obtener la nominación republicana.

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Una fuente cercana al secretario de Estado, citada por The Independent, consideró que abandonar el Gobierno sería una decisión conveniente para sus aspiraciones presidenciales, debido a que permanecer en el cargo lo mantendría vinculado a las decisiones y controversias de la Administración Trump.

«Rubio es el principal candidato en este momento para obtener la nominación republicana. Está definitivamente por delante de Vance», aseguró una de las fuentes consultadas por el periódico británico.

Marco Rubio y JD Vance /Fuente externa

Distanciarse de Trump y de la guerra en Irán

Uno de los principales obstáculos que enfrentaría Rubio para construir una candidatura presidencial sería su vinculación con las políticas de Trump, particularmente con la guerra en Irán, que figura entre los factores señalados para explicar el castigo electoral sufrido por los republicanos.

Una fuente política de Washington citada por The Independent consideró que el secretario de Estado necesita distanciarse de ese conflicto y atribuir al presidente la responsabilidad por sus consecuencias.

El vicepresidente JD Vance también intentó marcar distancia de la política exterior de Trump después de conocerse los resultados electorales. En un mensaje publicado en la red social X, responsabilizó a la guerra en Irán de buena parte de la derrota republicana.

«La verdadera razón por la que perdimos es evidente para casi todo el mundo. La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche», expresó Vance.

La posición de Rubio ha llamado la atención de funcionarios británicos y dirigentes republicanos, debido a que, pese a encabezar la diplomacia estadounidense, habría mantenido un perfil relativamente discreto en relación con las operaciones militares contra Irán.

Una fuente del Gobierno británico declaró al periódico que esperan conocer qué hará Rubio después de las elecciones y consideró que sería un candidato presidencial competitivo.

No obstante, una fuente de la propia Administración estadounidense aseguró a The Independent que Rubio no había mostrado señales de querer abandonar sus responsabilidades y que podría permanecer en el cargo para contribuir a proyectar estabilidad dentro del Gobierno.

Rubio, Vance y la disputa por la sucesión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina junto al vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth tras pronunciar un discurso a la nación desde la Casa Blanca el 21 de junio de 2025 en Washington, D.C. Carlos Barria – Pool/Getty Images/AFP (Foto de POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

La posible salida de Rubio se produce en un momento de reconfiguración de las aspiraciones presidenciales republicanas, después de que las elecciones legislativas debilitaran considerablemente el liderazgo de Trump.

Vance, de 42 años, había sido considerado el principal favorito para suceder al mandatario. Sin embargo, su estrecha vinculación con la campaña republicana y su defensa de las políticas presidenciales podrían convertirse en una desventaja después del revés electoral.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador por Texas Ted Cruz también figuran entre los dirigentes republicanos cuyos nombres han circulado como posibles aspirantes para 2028.

Candidatos demócratas

Kamala Harris y Ossoff

En el campo demócrata, la victoria electoral del senador por Georgia Jon Ossoff ha alimentado las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial. El gobernador de California, Gavin Newsom, y la exvicepresidenta Kamala Harris también aparecen entre las figuras mencionadas para la próxima contienda.

Rubio había intentado reducir las especulaciones sobre sus aspiraciones presidenciales. En septiembre declaró que no tenía planes inmediatos de competir por la Casa Blanca y que estaba concentrado en sus responsabilidades dentro del Gobierno.

También había indicado que podría apartarse de una eventual contienda si Vance decidiera presentarse.

Su trayectoria política y su influencia en la Administración Trump lo convierten, no obstante, en una figura relevante para la sucesión republicana. Antes de incorporarse al Gobierno, representó a Florida en el Senado y presidió el Comité de Relaciones Exteriores de esa cámara.

La Casa Blanca rechaza las informaciones

La Casa Blanca, vista en la noche electoral en Washington, D. C., el 3 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP)

La posibilidad de una renuncia fue rechazada públicamente por representantes de la Administración Trump.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, acusó a The Independent de difundir teorías conspirativas falsas y sin fundamento. Sostuvo que Trump cuenta con un equipo unido y comprometido con su agenda política.

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, calificó la publicación de «noticias completamente falsas» basadas en fuentes anónimas inventadas.

El Departamento de Estado aseguró que Rubio no había manifestado intención de abandonar sus funciones y que continuaría trabajando en la Administración.

Por tanto, aunque las informaciones publicadas apuntan a una posible salida del jefe de la diplomacia estadounidense y a sus aspiraciones para 2028, no existe una renuncia anunciada ni una confirmación oficial de que haya tomado esa decisión.

La eventual salida de Rubio podría convertirse en uno de los primeros movimientos importantes de la reorganización política republicana después de las legislativas, en un escenario en el que la sonora y apabullante derrota de Trump ha abierto anticipadamente la disputa por el liderazgo del partido y la candidatura presidencial de 2028.

Mamdani popular, pero impedido de ser candidato

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 13/08/2026.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante un evento de la Herencia Dominicana donde destacó el impacto histórico, económico y cultural de esta comunidad en la ciudad y celebró el legado que esta ha dejado en la Gran Manzana desde 1613, este jueves en Gracie Mansion en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Sarah Yáñez-richards

Aunque el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado notoriedad nacional y cuenta con una creciente proyección dentro del Partido Demócrata, tiene un impedimento constitucional para aspirar a la presidencia de Estados Unidos: nació en Uganda, no en territorio estadounidense, y adquirió la ciudadanía mediante naturalización en 2018.

El artículo II, sección 1, de la Constitución establece que el presidente debe ser ciudadano estadounidense por nacimiento (natural born citizen), tener al menos 35 años y haber residido en el país durante 14 años.

Aunque Mamdani cumplió el requisito de edad en octubre de 2026, no reúne la condición de ciudadanía por nacimiento. En una entrevista con ABC News, preguntado sobre si modificaría la Constitución para poder competir por la Casa Blanca, respondió que no y afirmó: «Creo que la Constitución está bien tal como está».

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