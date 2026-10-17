La manifestación convocada este sábado en París contra el encarecimiento de la vida comenzó con incidentes violentos en la plaza de la República, donde varios cientos de individuos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, informó la Prefectura de Policía, al igual que en Lyon (sureste) donde saquearon e incendiaron una oficina de turismo.

En París, los manifestantes lanzaron proyectiles contra policías y gendarmes y algunos dañaron las fachadas de edificios para arrancar piedras, según la Prefectura (delegación del Gobierno), que identificó a los participantes como integrantes de "grupos de ultraizquierda".

Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y avanzaron para dispersar a los grupos violentos y mantenerlos a distancia.

Pese a los incidentes, a las 14.15 hora local (12.15 GMT), la marcha inició su recorrido desde la plaza de la República hacia la plaza de Clichy, mientras continuaban las operaciones policiales en la zona.

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Las autoridades habían practicado 133 detenciones hasta las 14.00 horas (12.00 GMT), principalmente por presunta participación en grupos organizados para cometer actos violentos o daños materiales y por agresiones contra agentes de la autoridad, según la Prefectura.

La policía también había efectuado 1.046 controles preventivos desde primera hora del día, añadió la misma fuente.

Oficina de turismo incendiada en Lyon

Paralelamente, las manifestaciones también se vieron salpicadas de incidentes violentos en Lyon, donde un grupo de manifestantes rompió las ventanas y prendió fuego, según las imágenes emitidas en directo por BMFTV, a una oficina de turismo en la céntrica plaza de Bellecour.

El Gobierno francés advirtió este sábado de un elevado riesgo de disturbios durante las protestas de esta jornada contra el encarecimiento de la vida, al atribuir a grupos de extrema izquierda la posibilidad de provocar incidentes en las manifestaciones convocadas en distintas ciudades del país.

Las autoridades habían contabilizado a mediodía 140 acciones de protesta y 32.800 participantes en provincias, mientras que se habían practicado 166 detenciones en el conjunto de Francia, según fuentes del entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

"La probabilidad de que la ultraizquierda haga degenerar las manifestaciones de la tarde es muy alta", señalaron las mismas fuentes, que denunciaron acciones violentas y selectivas en varias localidades, entre ellas París, Marsella, Rennes, Toulouse y Angers.

Según el Ministerio del Interior, los incidentes incluyeron intentos de saqueo, ataques a las fuerzas de seguridad, incendios de mobiliario urbano y acciones contra instituciones y medios de comunicación.

En Marsella, varios comercios fueron vandalizados y una comisaría de la policía municipal sufrió daños, al tiempo que un grupo de manifestantes forzó las puertas del Ayuntamiento e irrumpió brevemente en el hall del inmueble antes de ser detenidos.