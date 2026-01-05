Nicolás Maduro, líder venezolano, se declaró inocente ante ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) de todos los cargos que el gobierno de Estados Unidos le imputa.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo y operaciones ilícitas.

"No soy culpable, soy un hombre inocente", sostuvo ante el tribunal, afirmando, además, que su detención se trató de un secuestro.

De igual forma, Cilia Flores, esposa de Maduro, se declaró inocente de todos los cargos.

Tanto Maduro como su esposa resaltaron que son el presidente y primera dama legítimos de Venezuela.

La causa está radicada en el Distrito Sur de Nueva York y es instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años.

La audiencia concluyó a las 12:40 de la tarde, hora local. La próxima presentación será el 17 de marzo, fecha en la que el gobierno deberá presentar las evidencias en contra de los imputados.

Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Pollack es conocido por ser el defensor legal de Julián Assange, fundador de WikiLeaks. Posee 35 años de experiencia en defensa penal, especialmente en casos de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros.

De su lado, Mark E. Donnelly, defensor de Cilia Flores, afirmó que su representada sufrió "lesiones importantes durante su arresto".

Donnelly es experto en delitos fiscales y tiene más de dos décadas de experiencia en defensa penal compleja.

Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecería por primera vez ante un juez, en principio a las 12.00 hora local (17.00 GMT), tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a Estados Unidos.

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York.

El hasta el viernes gobernante venezolano aterrizó este lunes en un helipuerto de Manhattan previo a su comparecencia ante la justicia estadounidense.

Un fuerte dispositivo policial custodió el traslado del imputado hacia el Tribunal Federal Daniel Patrick en la ciudad de Nueva York.

