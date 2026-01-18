El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción europeo por las amenazas de aranceles del líder estadounidense, Donald Trump, informaron este domingo los medios franceses, citando fuentes próximas al Elíseo.

Este mecanismo que data de finales de 2023 abriría la puerta a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

En un mensaje en 'X', Macron ya había advertido de que "las amenazas arancelarias son inaceptables" y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran".

Trump anunció que impondrá, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos -entre ellos Francia- que han enviado tropas a Groenlandia, territorio que el presidente estadounidense desea anexionarse.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esa nueva tasa, aumentaría hasta el 25 % a partir del 1 de junio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más