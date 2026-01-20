El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes en el Foro Económico Mundial de Davos que los países europeos solo se han limitado a defender a un aliado, Dinamarca, frente a las ansias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia.

"Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca", dijo Macron en su discurso ante el Foro de Davos, en el que dijo a Trump que los aranceles con los que ha amenazado a los países que se oponen a su ambición son "inaceptables, sobre todo si se usan (por parte de Washington) para sacar una ventaja territorial".

"Nos dirigimos hacia un mundo sin ley"

Macron, advirtió de que "nos dirigimos a un mundo sin ley" y abogó porque la Unión Europea defienda el multilateralismo y por "más cooperación" internacional, como en el G7 que Francia preside este semestre.

