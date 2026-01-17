El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado de que "las amenazas arancelarias son inaceptables", en respuesta a las medidas anunciadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran".

"Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si estas se confirmaran. Sabremos hacer respetar la soberanía europea", declaró el mandatario francés, en un mensaje en 'X' y en el que no cita explícitamente ni a Trump ni a Estados Unidos.

Macron adelantó que se reunirá con el resto de líderes europeos, sin concretar cuándo, en un intento de mostrar firmeza por parte de la UE ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, región que el presidente estadounidense desea anexionarse.

"Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir en nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a situaciones de este tipo", alertó el presidente francés.

El mandatario recordó que Francia está "comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en otros lugares".

"Esto rige nuestras decisiones -agregó-. Es lo que fundamenta nuestro apego a las Naciones Unidas y a su Carta".

Macron dijo que se cristaliza ese apego en la construcción de "una coalición de voluntarios para una paz sólida y duradera" en Ucrania y en la participación en un ejercicio militar en Groenlandia organizado por Dinamarca.

"Lo asumimos. También porque de ello depende la seguridad en el Ártico y en los confines de nuestra Europa", cerró.

Bruselas advierte que aranceles de Trump podrían provocar "peligrosa espiral descendente"

Los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla "podrían provocar una peligrosa espiral descendente", advirtieron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.

"Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", dijeron ambos líderes europeos a través de un comunicado conjunto compartido en redes sociales.

Von der Leyen y Costa insistieron en su defensa de la integridad territorial y la soberanía como principios fundamentales del derecho internacional y subrayaron su "interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico, también a través de la OTAN".

"El ejercicio (militar) danés, coordinado previamente y realizado con aliados, responde a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico y no supone ninguna amenaza para nadie", aseguraron.

Asimismo, señalaron que "el diálogo sigue siendo esencial" y se comprometieron a "seguir avanzando en el proceso iniciado la semana pasada entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos".

Ambos líderes europeos se encontraban en Asunción, la capital de Paraguay, con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur cuando Trump anunció que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.

En sus redes sociales, el líder de Estados Unidos dijo, además, que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Las nuevas posibles víctimas de los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto de la Unión Europea (UE), como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

En una rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo comercial este mismo sábado, Costa señaló que la UE coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete a los nuevos aranceles estadounidenses.

