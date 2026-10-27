Los candidatos de los principales partidos que concurren a las elecciones de este martes en Israel apuran las últimas horas de apertura de los colegios electorales, donde se está registrando una participación récord, para llamar al voto en redes sociales y en las calles del país.

Puesto que en Israel, a diferencia de numerosos países, la ley no impide hacer campaña el último día antes de los comicios, los candidatos aprovechan toda la jornada electoral para reclamar a los israelíes que les voten.

El primer ministro y cabeza del Likud, Benjamín Netanyahu, ha recurrido mayormente a las redes sociales para hacer campaña y este martes no es una excepción: en su cuenta de X publicó 26 mensajes desde la apertura de las urnas, centrados en meter miedo por una posible presencia de los partidos árabes en un gobierno opositor.

Las apariciones públicas de Netanyahu han sido escasas en esta campaña electoral, que ha concentrado sobre todo en redes sociales, focalizada en la amenaza de Irán y en un posible ataque al país persa, evitado según publicaron varios medios, por Estados Unidos.

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Su principal rival y favorito en las encuestas, Gadi Eisenkot, líder de Yashar!, optó por recorrer el país en la jordana electoral para pedir personalmente a los israelíes su voto.

Comenzó en localidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza, a las que siguieron otras costeras para votar en su ciudad de residencia, Herzliya, al norte del Tel Aviv, donde antes de acudir a las urnas visitó en el cementerio la tumba de su hijo Gal, muerto en la ofensiva israelí en Gaza en diciembre de 2023.

Yair Golán, líder del partido de centro-izquierda de los Demócratas, publicó un vídeo desde el lugar donde un seguidor del ultraderechista Itamar Ben Gvir dio una paliza a un voluntario de su partido, denunciando la violencia y proclamando que, frente a Netanyahu, hay personas "sin miedo, decididas a luchar por la imagen y el futuro de Israel".

Otros candidatos como el ministro de Finanzas, el ultranacionalista y colono Betsalel Smotrich, también salieron a las calles a pedir el voto. En un vídeo en sus redes se le ve, ya de noche, dirigiéndose a la gente con un micrófono.

"Todo el mundo sale a votar; se registran tasas de participación muy elevadas en localidades árabes y en zonas con un fuerte apoyo a la izquierda. Son las últimas horas de una campaña electoral de importancia crucial", avisaba.

El otro ministro ultraderechista del gobierno de Netanyahu, Itamar Ben Gvir, publicó vídeos frente a una cárcel, visitó una ciudad de población palestina en Israel advirtiendo del voto árabe y recorrió puerta por puerta apartamentos en edificios de Tel Aviv pidiendo el voto.

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