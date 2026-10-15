El diplomático estadounidense William Burns, exdirector de la CIA, advirtió sobre las consecuencias del debilitamiento de las alianzas y las instituciones internacionales para la posición de Estados Unidos en el mundo.

Durante la recepción de un reconocimiento por su trayectoria diplomática, alertó de que recuperar la confianza y reparar las relaciones deterioradas podría tomar una generación, aunque defendió el optimismo como una herramienta necesaria para la diplomacia.

Burns formuló su evaluación al recibir el premio a las contribuciones de toda una vida a la diplomacia estadounidense, otorgado por la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos (AFSA, por sus siglas en inglés).

"La demolición de las alianzas y las instituciones es una fórmula para el suicidio de una gran potencia, que nuestros rivales observan con una satisfacción apenas disimulada".

Una advertencia sobre el poder estadounidense

La advertencia de William J. Burns evidencia la posición central de la política exterior estadounidense: la influencia de una potencia no depende únicamente de sus capacidades económicas y militares, sino también de la credibilidad de sus compromisos y de la solidez de sus relaciones con otros países.

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Reconstruir la confianza puede tomar una generación

Burns también alertó de que reparar los daños causados a las relaciones internacionales no es un proceso inmediato.

Según el mensaje difundido por la AFSA, recuperar la confianza y reconstruir lo que se ha deteriorado podría llevar una generación.

El diplomático, sin embargo, concluyó con una perspectiva esperanzadora desde su punto de vista: pese a la profundidad de las fracturas producidas en la actualidad, la diplomacia conserva un margen de acción para restablecer vínculos y fortalecer la cooperación.

La publicación de la AFSA sitúa sus declaraciones en el debate sobre el estado de las relaciones internacionales y el futuro del liderazgo estadounidense, pero no identifica de manera específica cuáles decisiones o alianzas motivaron su advertencia.

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