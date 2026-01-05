La pareja conformada por el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ha oficializado a sus equipos legales para enfrentar cargos federales en el Distrito Sur de Manhattan.

Maduro será representado por Barry Pollack, un penalista con tres décadas de experiencia que ganó notoriedad global tras negociar la libertad del activista Julian Assange.

Por su parte, la defensa de Flores estará liderada por Mark E. Donnelly, un exfiscal del Distrito Sur de Texas especializado en casos complejos de narcotráfico y crimen organizado.

Sobre el juez

El proceso judicial es supervisado por el juez federal Alvin Hellerstein, un veterano de 92 años que preside la corte desde su nombramiento en 1998.

Hellerstein posee una carrera que inició desde la base del sistema como pasante judicial, antes de manejar casos emblemáticos como las indemnizaciones del 11 de septiembre.

Durante la comparecencia inicial, el magistrado ha concedido a los abogados un plazo de 60 días para realizar la revisión profunda del expediente fiscal.

Esta ventana de tiempo permitirá a Pollack y Donnelly analizar las pruebas que sustentan la acusación por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de sustancias.

La próxima audiencia de seguimiento ha sido fijada para el 17 de marzo, fecha en la que se evaluarán las primeras mociones de la defensa.

