La ONU dijo este jueves estar "lista para cooperar con toda transparencia" con las autoridades de Estados Unidos para responder a las quejas emitidas repetidamente por el presidente Donald Trump y que fueron referidas tras su intervención en la Asamblea General el pasado martes.

En un breve comunicado emitido en la víspera por la oficina del portavoz de la secretaría general, se precisa que en la noche de ayer el secretario general Antonio Guterres recibió un mensaje de la misión de Estados Unidos ante la ONU "referida a los acontecimientos sucedidos durante la visita del presidente Trump".

Poco antes, el mandatario republicano había posteado en su red Truth Social que los tres incidentes sufridos el pasado martes -menciona una avería en la escalera mecánica, otra en el teleprompter y otra en el audio de la sala donde él hablaba- "no fueron una coincidencia, sino un triple sabotaje en la ONU (del que) deberían estar avergonzados".

Ante esas palabras, el portavoz de la ONU reiteró públicamente la disposición de la organización a cooperar "para determinar qué causó los incidentes mencionados por Estados Unidos".

El tono de las intervenciones de Trump y los intercambios con la ONU dan idea de que los incidentes de los que se quejó el mandatario son algo más que anécdotas: de hecho, él mismo, tras "exigir una investigación inmediata", añadió anoche: "No es de extrañar que la ONU no haya sido capaz de hacer el trabajo para el que se le puso a existir".

Ese tono se suma a la andanada de críticas emitidas por Trump desde el mismo estrado de la Asamblea General el pasado martes, en la que durante 55 minutos atacó a la ONU en todos los frentes: por su ineficiencia, su incapacidad para acabar con las guerras, sus "mentiras" sobre el cambio climático y su presunto fomento de una inmigración irregular destructiva.

Luego de su intervención, Trump se entrevistó con el secretario general y le expresó que su país está con la ONU "al 100 %", unas palabras que a la luz de todo lo que siguió quedan ahora en entredicho.

