La Casa Blanca rechazó este jueves las críticas de Elon Musk al plan fiscal del presidente Donald Trump al mismo tiempo que agradeció el trabajo realizado por el empresario al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés).

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una rueda de prensa que la Administración de Trump agradece a Musk "su servicio" y rechazó que el plan fiscal vaya a aumentar el déficit presupuestario del país.

"Le agradecemos haber impulsado DOGE y su trabajo en los esfuerzos para recortar el despilfarro, el fraude y el abuso, que seguirán adelante", añadió.

Leavitt negó que Musk tuviera razón, después de que el martes el magnate expresara su "decepción" con el plan fiscal de Trump conocido como 'Gran y hermoso proyecto de ley', que fue aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y enviado al Senado estadounidense.

Leavitt insistió en que, a pesar de lo afirmado por Musk, el plan ahorrará 1,6 billones de dólares a las arcas públicas y señaló que "el presidente está muy orgulloso del 'Gran y hermoso proyecto de ley', y quiere verlo aprobado. Quiere que el Senado se ponga a trabajar en ello y se lo envíe a su despacho lo antes posible".

La portavoz de la Casa Blanca tampoco clarificó si Musk será sustituido al frente de DOGE.

"Los líderes de DOGE son todos y cada uno de los integrantes del gabinete del presidente y el propio presidente, que está totalmente comprometido a eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso de nuestro Gobierno", afirmó cuando fue preguntada sobre quién reemplazará a Musk al frente del departamento.

El martes, en una entrevista con la cadena de televisión CBS, Musk declaró: "francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE".

Un día después, el miércoles, el empresario anunció su salida del Gobierno en su red social X con un mensaje en el que también agradeció a Trump "la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador".

