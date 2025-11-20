La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que la Administración de Donald Trump está negociando el plan de paz con Ucrania y Rusia "por igual", después de que Axios avanzara que el acuerdo se está gestando entre Washington y Moscú.

El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado "trabajando en un plan discretamente durante el último mes y han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual", aseguró Leavitt en rueda de prensa.

La portavoz fue preguntada después de que el medio estadounidense Axios publicara este miércoles que Witkoff y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, están trabajando en un plan de 28 puntos que prevé, entre otras cosas, conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa.

Según dijo Leavitt, el equipo negociador estadounidense está siguiendo el mismo proceso que se utilizó para poner fin al conflicto en Gaza: "Así es como funcionó con Israel, con respecto a Israel y Gaza y todos los países árabes de Oriente Medio. Así es como logramos ese acuerdo histórico", afirmó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las conversaciones "continúan" y, pese a que no quiso entrar en detalles, avanzó que el presidente "lo apoya".

"Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes. Estamos trabajando muy duro para llevarlo a cabo", apuntó.

Aun así, Leavitt expuso que Trump está "cada vez más frustrado" con ambos países por "su negativa a comprometerse con un acuerdo de paz".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este jueves con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll.

Zelesnki recibió el plan de la Casa Blanca y anunció que espera hablar en los próximos días con Trump sobre el contenido del documento.

La presidencia ucraniana no valoró el contenido del borrador recibido y se limitó a señalar al respecto que, "según la evaluación estadounidense", el plan "puede ayudar a revitalizar" el proceso diplomático liderado por Washington para poner fin a la guerra.

El Vaticano cree que Europa no debe ser excluida del plan de Trump para Ucrania

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, confió este jueves en que el plan de paz elaborado por el Gobierno estadounidense de Donald Trump para Ucrania abra una negociación y pidió que Europa no quede excluida.

El cardenal expresó su deseo de que "se abran vías que permitan el final de esta tragedia", respondiendo a la prensa al salir de una misa en la basílica romana de Santa Andrea della Valle en recuerdo del 'holomodor', la hambruna de 1932 en la Ucrania soviética.

"Será muy difícil encontrar un punto medio entre las exigencias de una parte y las peticiones de la otra. Por eso, el camino para una negociación imagino que será cuesta arriba", sostuvo, según recoge el portal oficial 'Vatican News'.

Sus palabras se producen tras la elaboración de un nuevo plan de paz delineado entre la Casa Blanca y Rusia sin contar con Kiev y que ha sido recibido este jueves con serias reticencias por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En este sentido, el secretario de Estado vaticano consideró que Europa "debería participar, hacer escuchar su voz y no permanecer excluida" en un eventual proceso de negociación.

Según las informaciones que han trascendido del documento acordado entre los emisarios de la Casa Blanca y el Kremlin, Steve Witkoff y Kiril Dmitriev, este nuevo plan de paz prevé que Ucrania se retire del territorio que aún controla en su región de Donetsk y que reduzca tras la guerra el número de soldados y sus capacidades defensivas, al considerar Rusia que el Ejército ucraniano en su forma actual supondría una amenaza inaceptable para su seguridad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más