La Casa Blanca anunció este viernes que han comenzado los despidos de trabajadores federales con los que las autoridades estadounidenses habían amenazaron si el cierre del Gobierno seguía adelante.

"Los RIFs (reducciones forzadas de personal) han comenzado", escribió el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, en un mensaje en la red social X.

Desde antes de que se cerrara el Gobierno el pasado 1 de octubre, la Administración de Donald Trump advirtió de que se iban a llevar a cabo despidos masivos.

Fue precisamente la Oficina de Presupuesto la que comunicó a las diferentes agencias que, en caso de cierre, se iba a despedir a aquellos trabajadores que no estén legalmente obligados a continuar.

La Casa Blanca busca aprovechar el cierre del Gobierno para acabar con puestos de trabajo que no encajen en las prioridades del presidente estadounidense y seguir así con su plan de recortar el gasto público acabando con miles de empleos trabajos federales que empezó a principios de su mandato el magnate Elon Musk, entonces aliado de Trump.

Esta situación va más allá de lo ocurrido en otros cierres de Gobierno estadounidense, cuando los trabajadores fueron puestos en suspensión porque no se les podía pagar pero una vez abierto recuperaron su empleo.

Los demócratas y republicanos siguen sin llegar a un acuerdo para financiar la Administración federal. El Senado no volverá a reunirse hasta la tarde del próximo martes 14, cuando se votará de nuevo la propuesta republicana.