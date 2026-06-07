La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputa este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, emitió su voto entre vítores de sus seguidores y sin llegar a dar declaraciones.

Fujimori llegó al colegio Libertador San Martín, del distrito de San Borja, de la capital Lima, bajo un fuerte resguardo policial, y a su salida saludó a sus simpatizantes desde la ventana superior del automóvil que la trasladaba para agradecerles su apoyo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumplió así con su voto después de haber iniciado el día muy temprano con una reunión con sus delegados que vigilarán el escrutinio en las mesas electorales y posteriormente desayunar en una humilde barriada del extrarradio del capital peruana con su familia. EFE

EN ESTA NOTA

Elecciones Perú 2026 Keiko Fujimori

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más