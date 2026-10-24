El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un visitó la ciudad fronteriza china de Dandong cruzando un puente recientemente inaugurado, afirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap citando a una fuente gubernamental.

Kim "llegó a Dandong, en la provincia china de Liaoning", a través del puente sobre el río Yalu inaugurado el jueves de la semana pasada, señaló sin aportar más detalles una fuente anónima del Gobierno surcoreano, citada por la agencia de noticias Yonhap.

El periódico surcoreano JoongAng Ilbo afirmó por su parte, citando una fuente gubernamental anónima, que Kim fue recibido por el primer ministro chino, Li Qiang, a su llegada a la ciudad fronteriza.

Los reportes de los medios surcoreanos llegan después de que la agencia de noticias japonesa Kyodo informara, citando fuentes diplomáticas, de la imposición de "estrictas restricciones al tráfico" en parte de Dandong y de la imposibilidad de reservar habitaciones de hotel.

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El puente fue inaugurado por ambos países el pasado 15 de octubre, tras años de retrasos, en lo que Pionyang describió como un símbolo de la amistad con Pekín, y un paso para fortalecer el comercio bilateral en un contexto de estrechamiento de lazos.

De confirmarse, la visita de Kim a China llegaría un día antes de que China celebre el 76 aniversario de su entrada en la guerra intercoreana (1950-53), así como meses después de que el presidente chino, Xi Jinping, visitara el pasado junio Corea del Norte por primera vez en siete años.

La posible presencia del líder norcoreano en territorio vecino se produce cuando falta menos de un mes para que coincidan en la ciudad china de Shenzhen los líderes de EE.UU., Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y el anfitrión, Xi Jinping, con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tanto Trump como Putin se han mostrado en las últimas semanas abiertos a mantener en este escenario junto a Xi una reunión trilateral para abordar la guerra de Ucrania, aunque tampoco se descarta que el mandatario estadounidense aproveche su viaje a Asia para un potencial encuentro con Kim, con quien ya se reunió en Singapur en junio de 2018, durante su primer mandato.

No obstante, medios internacionales que citan varias fuentes con conocimiento de la situación publicaron esta semana que tanto Washington como Seúl ven poco probable un encuentro este año entre Kim y Trump, hasta ahora el único gobernante de EE.UU. que se ha reunido con un líder de Corea del Norte.

La última vez que Kim visitó China fue en septiembre de 2025, cuando el líder del hermético país se reunió en Pekín con Xi en el marco de la conmemoración de 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico.

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