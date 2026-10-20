El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reapareció en fotografías difundidas por los medios estatales del país después de que circularan en redes sociales rumores sobre su supuesta muerte, una hemorragia cerebral y un posible traslado a Pekín, China.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés) informó que Kim visitó el lunes 19 de octubre la Exposición Nacional de Ropa y Calzado de 2026, celebrada en Pionyang. Según el reporte oficial, el mandatario recorrió las instalaciones acompañado de su esposa, Ri Sol-ju, y su hija, Kim Ju-ae.

La agencia estatal publicó fotografías de la actividad en las que se observa a Kim durante el recorrido por la exposición, dedicada a productos de la industria ligera norcoreana.

La publicación de las imágenes se produjo después de que se difundieran afirmaciones sobre el supuesto deterioro de la salud del mandatario. Sin embargo, las fotografías documentan su aparición en una actividad oficial, pero no constituyen una evaluación médica independiente.

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¿Cómo surgieron los rumores sobre Kim Jong-un?

La agencia surcoreana Yonhap News Agency informó que las versiones sobre la supuesta muerte de Kim circularon en redes sociales entre el domingo 18 y el lunes 19 de octubre.

Según Yonhap, las publicaciones afirmaban que el mandatario había sufrido una hemorragia cerebral grave, entrado en coma y sido trasladado a un hospital de Pekín, donde supuestamente habría fallecido.

Las versiones fueron atribuidas a publicaciones en la red social X vinculadas con Wanjun Xie, un disidente chino residente en Estados Unidos. No obstante, las afirmaciones no estuvieron acompañadas de pruebas verificables que confirmaran el supuesto episodio médico.

Yonhap también informó sobre la publicación de las fotografías de Kim durante la visita a la exposición, en medio de la circulación de esos rumores.

¿Qué muestran las fotografías'

De acuerdo con KCNA, Kim recorrió la exposición de ropa y calzado y observó productos elaborados por empresas norcoreanas. La actividad fue presentada por la agencia estatal como parte de los esfuerzos para promover la producción nacional y la industria ligera.

1 de 2 | Fotos difundidas por la agencia oficial norcoreana KCNA. 2 de 2 | Fotos difundidas por la agencia oficial norcoreana KCNA.

Aunque las fotografías confirman que los medios estatales difundieron imágenes del mandatario durante una actividad pública el 19 de octubre, no permiten determinar de manera independiente su estado de salud.

Hasta el momento, los rumores sobre su supuesta muerte no cuentan con pruebas verificables que los respalden.

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