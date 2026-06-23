Jurado electoral rechaza el pedido de Sánchez para anular votos de peruanos en el exterior

Un jurado electoral de Perú rechazó este martes, por improcedente, la solicitud del candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez de anular los votos en el exterior de la segunda vuelta presidencial de Perú frente a la candidata derechista Keiko Fujimori, lo que le podría haber significado su triunfo en la elección.

La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 se refiere a las mesas de votación a cargo de las oficinas consulares de África, América del norte, Centro América y el Caribe, América del sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía, precisó una nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La máxima autoridad electoral aclaró que la solicitud de nulidad fue presentado en forma extemporánea y sin el pago de la tasa electoral por parte del partido Juntos por el Perú, que lidera Sánchez, lo cual incumplió la normativa electoral.

Fujimori a un paso presidencial

LIMA (PERÚ), 07/06/2026.- La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reacciona luego de votar este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el distrito de San Borja en Lima (Perú) EFE/ John Reyes

Fujimori se perfilaba la noche de este martes como ganadora de la segunda vuelta presidencial en Perú, tras consolidar una ventaja sobre el izquierdista Sánchez que ya no puede ser revertida en el escrutinio.Con 99,86% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,118% de los votos frente al 49,882% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Fujimori, aventaja por poco más de 43.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan 39.300 votos correspondientes a 131 actas electorales. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

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