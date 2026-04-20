Japón emitió un aviso especial este lunes que alertaba de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior, después de que un potente temblor sacudiera el norte del país y diera lugar a una alerta por tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó en un comunicado que "la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales".

El aviso para la región septentrional llegó horas después de que en esa zona se detectara un terremoto de magnitud 7,7, que hizo temblar edificios de la capital, Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

El terremoto tuvo lugar a las 16H53 (07H53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de la prefectura de Iwate.

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De momento no se reportaron daños importantes ni heridos, según dijo en rueda de prensa el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara.

Otro oficial gubernamental dijo en televisión que "aunque no se sabe si se producirá [otro] terremoto importante, les pedimos que tomen medidas para prepararse, basándonos en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad".

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Japón y provoca tsunami con olas de 80 cm

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón y provocó olas de 80 centímetros, informó la agencia meteorológica nacional (JMA), que prevé olas de hasta tres metros. El sismo se registró a las 16H53 locales (07H53 GMT) en aguas del Pacífico frente al norte de la prefectura de Iwate. "Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación", alertó la JMA. "No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia", añadió. El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situado a cientos de kilómetros de distancia. MIRA TAMBIÉN Por supuesto que Trump se cree el Mesías: sus discípulos se lo dicen Irán denuncia el ataque de EEUU contra un buque iraní como una violación del alto el fuego El gobierno afirma haber activado un equipo de gestión de crisis. Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico. El archipiélago, poblado por unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1.500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del planeta. La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre. En 2011 un terremoto de magnitud 9,0 desencadenó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y provocó una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

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