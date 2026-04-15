Irán afirmó este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado tras la ronda de negociaciones del sábado pasado y que una delegación pakistaní podría visitar Teherán en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, aseveró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz dijo que es muy probable que hoy llegue a Teherán una delegación pakistaní para abordar el tema, a seis días de que expire el alto el fuego acordado entre Irán y EE.UU.

Bagaei indicó que las negociaciones en Islamabad, que duraron 21 horas, estuvieron orientadas al “cese total de la guerra” y a la reivindicación de los derechos de Irán, entre ellos, el levantamiento de las sanciones y la compensación por los daños causados al país durante el conflicto por Estados Unidos e Israel.

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El diplomático reiteró además el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Sin embargo, indicó que Teherán está dispuesto a dialogar sobre “el nivel y el tipo de enriquecimiento” y aseguró una vez más que la República Islámica nunca ha buscado fabricar armas nucleares.

Bagaei señaló que, en paralelo a los procesos diplomáticos, las Fuerzas Armadas de Irán “vigilan de cerca los acontecimientos con plena atención y están preparadas para responder a cualquier aventura”.

Mientras, Pakistán continúa sus esfuerzos para acordar con Teherán y Washington otra ronda de negociaciones esta semana.