El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

"Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".

"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de EEUU en la vecina Catar, sin muchas consecuencias.

Irán entierra a los más de 100 agentes de seguridad muertos en las protestas

Irán celebra este miércoles los funerales por los más de cien miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto durante las protestas que han sacudido el país desde el pasado 28 de diciembre, contra las que se ha ejercido una brutal represión, especialmente el jueves y el viernes pasados.

Los cuerpos de más de cien efectivos de los cuerpos de seguridad serán trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, informó la agencia Mehr.

Este medio oficial llamó a la participación masiva de los ciudadanos en un nuevo intento de proyectar unidad ante las mayores protestas celebradas en el país en años y de las que el Gobierno iraní culpa a Estados Unidos e Israel.

Los funerales tienen lugar mientras Irán va recuperando poco a poco la normalidad después de que el jueves fueran cortadas todas las comunicaciones con el exterior y se desplegara un enorme dispositivo policial por todo el país, especialmente en Teherán.

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, que derivó en ataque contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas, según fuentes oficiales.

Human Rights Activists (HRA) dijo ayer haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA.

Zelenski sobre Irán: "un régimen que ha matado a tanta gente no merece existir"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado su apoyo a las protestas contra los ayatolás en la República Islámica de Irán, y ha declarado que "un régimen que ha durado tantos años y ha matado a tanta gente no merece existir".

"Se necesitan cambios", dijo el presidente ucraniano, que también manifestó su apoyo a la posición que está tomando sobre Irán EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, ha amenazado a Teherán con intervenir si continúan las muertes de manifestantes a manos de las fuerzas del orden.

Zelenski hizo esas declaraciones en su discurso a la nación de la pasado noche, horas después de que publicara un mensaje en persa en sus cuenta de X en el que calificaba de "revolución" los acontecimientos que se están viviendo en Irán y expresaba su deseo de que logren "liberarse de un régimen que ha causado mucho daño también a Ucrania y a otros países".

El presidente ucraniano aludía al apoyo que Irán brinda a sus socios rusos en la guerra que Moscú libra desde febrero de 2022 contra Ucrania.

Irán ha contribuido a los esfuerzos de guerra ruso dándole acceso al Ejército ruso a sus drones kamikaze Shahed con los que las fuerzas del Kremlin atacan cada noche territorio enemigo de forma masiva.

Zelenski dijo además que espera que los cambios que podrían producirse en Irán tengan lugar también en Rusia, y pidió a la comunidad internacional intensifique esfuerzos para que esto ocurra.