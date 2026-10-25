Una grúa de gran tamaño cayó sobre la vía elevada del monorriel de São Paulo, Brasil, y fue impactada por un tren que circulaba por la Línea 15-Plata, en un accidente ocurrido el sábado 24 de octubre en la zona este de la ciudad.

El hecho se produjo en la avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, cerca de la estación Camilo Haddad. De acuerdo con informaciones publicadas por CNN Brasil y UOL, el equipo cayó sobre la estructura del sistema de transporte y posteriormente fue alcanzado por el tren que transitaba por el lugar.

El operador de la grúa resultó herido y recibió asistencia de la empresa responsable del equipo. Los pasajeros del monorriel fueron evacuados de forma segura y no se reportaron personas lesionadas entre ellos, según informó la compañía del Metro de São Paulo.

La caída de la estructura también provocó daños en vehículos y afectaciones en elementos de la infraestructura de la avenida, de acuerdo con reportes de medios brasileños.

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Interrumpen servicio de la Línea 15-Plata

Tras el accidente, la circulación quedó suspendida en parte de la Línea 15-Plata, entre las estaciones Vila Prudente y São Lucas. Durante la interrupción, los pasajeros fueron transportados mediante autobuses del sistema de apoyo de emergencia conocido como PAESE.

El tren involucrado fue retirado para mantenimiento, mientras equipos técnicos evaluaron los daños y trabajaron para restablecer el servicio. Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.

La circulación de la Línea 15-Plata volvió a operar con normalidad este domingo 25 de octubre, según informaron medios brasileños. Con la reanudación del servicio, también se suspendió el operativo de autobuses dispuesto para atender a los usuarios durante la interrupción.