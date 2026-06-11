La candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, pasó al frente del escrutinio de la segunda vuelta presidencial, según los resultados parciales reflejados en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que muestran una de las contiendas más reñidas de la historia reciente del país.

Con el 98.215 % de las actas contabilizadas, Fujimori registra 50.002 % de los votos válidos, equivalentes a 9,032,651 sufragios, mientras que su contendor, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, obtiene 49.998 %, con 9,032,000 votos.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 651 votos, un margen que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace definitivo de la elección debido a que aún permanecen actas pendientes de procesamiento y otras en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE).

Los datos disponibles evidencian un escenario de máxima competitividad, en el que cualquier variación derivada del ingreso de las actas restantes podría modificar nuevamente el orden de los candidatos.

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Las autoridades electorales continúan con el procesamiento del material pendiente y han reiterado que el resultado oficial solo podrá proclamarse una vez concluido el escrutinio y resueltas las eventuales observaciones o impugnaciones que pudieran presentarse.

El avance del conteo confirma que la segunda vuelta presidencial se desarrolla con una diferencia mínima entre los dos aspirantes, reflejando una marcada polarización del electorado peruano y anticipando un cierre de escrutinio bajo intensa atención política y ciudadana.

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