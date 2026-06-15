Fuerza de Represión de Pandillas inicia despliegue en Haití con patrullajes en Tabarre

La Fuerza de Represión de Pandillas comenzó este lunes 15 de junio de 2026 su despliegue operativo en Haití con patrullajes en distintas calles de Tabarre, una de las comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe.

Es una acción que forma parte de las medidas anunciadas para enfrentar la violencia de las organizaciones armadas y recuperar el control de zonas bajo su influencia.

Inician patrullajes y prevén ampliar la presencia en la capital

La ciudadanía reporta la presencia de soldados recorriendo diversos sectores de Tabarre durante la jornada, marcando el inicio de las operaciones de la nueva fuerza especializada.

De acuerdo con la información disponible, el contingente incrementará progresivamente su presencia en la capital haitiana antes de poner en marcha acciones más sólidas dirigidas a desarticular las pandillas que mantienen el control de amplios territorios y que han agravado la crisis de seguridad del país.

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Objetivo de las operaciones

Las autoridades buscan restablecer el orden público mediante intervenciones focalizadas contra grupos armados responsables de secuestros, extorsiones y enfrentamientos que han provocado el desplazamiento de miles de personas y el deterioro de las condiciones de vida en Puerto Príncipe y otras localidades.

Chile investiga posible tráfico de cientos de niños haitianos

En otro hecho relacionado con la crisis haitiana, la Fiscalía de Chile anunció este lunes la apertura de una investigación para determinar si existió una red de tráfico de menores tras detectarse irregularidades en el ingreso de niños haitianos al país durante 2025.

Las pesquisas comenzaron después de que Radio Biobío divulgara un informe de la Contraloría que alertó sobre la llegada de cientos de menores bajo programas de reunificación familiar, sin que se comprobara adecuadamente el vínculo con los adultos que los acompañaban.

Según el Servicio Nacional de Migraciones, al menos 12 personas ingresaron en reiteradas ocasiones a Chile actuando como supuestos responsables de niños y adolescentes haitianos, por lo que se solicitó una investigación por posible tráfico de menores.

La Fiscalía indicó que la relación entre los acompañantes y los niños "no habría sido verificada por las autoridades competentes durante el viaje ni al momento del ingreso al país".

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que se trata de "hechos graves" que requieren una investigación específica para establecer si constituyen delitos.

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