El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de este domingo, afirmó que un juez de la Suprema Corte de Brasil le pidió este lunes entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país.

Flávio dijo que recibió la orden judicial este lunes, a manos de agentes de la Policía Federal, cuando salió de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien está en prisión domiciliaria en Brasilia cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

El magistrado de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a una sesión en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

La decisión, según explicó el excandidato en un video difundido en redes sociales, partió del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del juicio contra su padre y quien también dirige dos investigaciones en las que está citado Flávio Bolsonaro.

"Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", dijo Bolsonaro.

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Según el excandidato, el juez se basó en un comentario de su hermano Eduardo Bolsonaro realizado el pasado 23 de octubre, en el que sugería que debería dejar el país en el caso de perder las elecciones.

"Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones", agregó.

Blanqueo de capitales

El senador no aclaró en qué investigación se enmarca la decisión judicial en su contra, pero la televisión Globonews divulgó la orden, que está bajo secreto de sumario.

Según este documento, la orden está vinculada a una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador.

En la orden judicial, además de la entrega de los pasaportes, se prohíbe a Flávio mantener contactos directos o indirectos con Willer Tomaz.

Mil millones bloqueados por orden judicial

La semana pasada, el juez De Moraes ordenó el bloqueo preventivo de 6.000 millones de reales (unos 1.110 millones de dólares o 1.000 millones de euros) de Tomaz y levantó el secreto bancario y fiscal del abogado.

Al margen de estas pesquisas, el Tribunal Supremo abrió otra investigación contra Flávio Bolsonaro por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada "Dark Horse".

Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % del opositor.

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