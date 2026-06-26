Familia desmiente muerte de actriz Yorgelys Delgado tras derrumbe en La Guaira

La actriz y presentadora venezolana Yorgelys Delgado continúa desaparecida tras el colapso parcial del edificio Coral Beach, en el estado La Guaira, provocado por los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio, según informaron sus familiares.

En las horas posteriores al desastre circularon versiones que aseguraban el fallecimiento de la artista y de su madre, quienes habrían quedado atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, la familia desmintió esa información y afirmó que las labores de búsqueda continúan, mientras las autoridades no han emitido un informe oficial sobre su situación.

De acuerdo con la información disponible, los equipos de rescate lograron sacar con vida a Miranda Mijares, hija de Delgado, así como al padre de la menor. Ambos resultaron heridos, pero permanecen fuera de peligro.

La ausencia de un balance oficial sobre las víctimas del derrumbe ha dado paso a versiones contradictorias en redes sociales y algunos medios de comunicación, aumentando la incertidumbre entre familiares y allegados de las personas que permanecen desaparecidas.

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Yorgelys Delgado alcanzó notoriedad en la televisión venezolana por su participación en el programa infantil El Club de los Tigritos, uno de los espacios más populares de la televisión del país durante las décadas de 1990 y 2000. Posteriormente condujo programas como Rugemanía y Atómico, además de participar en producciones juveniles como Entre tú y yo y De Sol a Sol. En 2009 se retiró de la televisión para dedicarse a su vida familiar.

El caso de la actriz se produce en medio de la emergencia provocada por los terremotos que afectaron varias zonas del estado La Guaira y reaviva el debate sobre la capacidad de respuesta ante desastres, el estado de la infraestructura y la necesidad de contar con información oficial oportuna para evitar la propagación de versiones no confirmadas durante situaciones de crisis.

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