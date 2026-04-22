Dos personas fallecieron y más de 30 resultaron afectadas tras una emergencia química ocurrida el miércoles en una refinería ubicada en Virginia Occidental, según informó una publicación del The New York Times, citando autoridades locales.

De acuerdo con el reporte, los servicios de emergencia fueron alertados alrededor de las 9:30 de la mañana tras un “derrame químico” en la refinería Catalyst Refiners, ubicada en Nitro, en el condado de Kanawha.

Las autoridades locales informaron que decenas de personas necesitaron atención médica como consecuencia del incidente, mientras equipos de respuesta trabajaban en la zona para controlar la situación y evaluar posibles riesgos adicionales.

La empresa Ames Goldsmith Corporation, encargada de la operación de la planta, confirmó que entre las víctimas fatales se encuentran dos “compañeros de trabajo” y señaló que una tercera persona fue trasladada a un centro hospitalario, donde recibe atenciones médicas.

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Las causas del derrame químico no han sido detalladas hasta el momento, mientras las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el origen del incidente y sus posibles consecuencias ambientales y de seguridad laboral.

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