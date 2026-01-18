Los centros de votación abrieron este domingo para las elecciones presidenciales en Portugal y elegir al sucesor del jefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder.

Los centros de Portugal continental y de Madeira iniciaron su actividad a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas a lo largo de esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, según el censo electoral de la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna (del Interior).

Cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son once los confirmados por el Tribunal Constitucional para participar, ya que fueron impresas antes de la decisión de la corte. Entre los confirmados hay una sola mujer, la eurodiputada y excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en un plazo máximo de 21 días, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

FOTODELDIA LISBOA (PORTUGAL), 18/01/2026.- El candidato presidencial André Ventura (i) emite su voto en Lisboa, Portugal, 18 de enero de 2026. Más de 11 millones de votantes están llamados a elegir al nuevo Presidente de la República Portuguesa, quien sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, que ha alcanzado el límite de sus mandatos en el cargo. Hay 11 candidatos aceptados, un número récord. EFE/TIAGO PETINGA

Les siguen, según ese estudio, en intención de voto este domingo el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas. Entre otros poderes puede vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones.

La afluencia a las urnas hasta el mediodía en Portugal fue del 21,18 %, superior a 2021

La afluencia a las urnas hasta las 12.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo en las elecciones presidenciales en Portugal fue del 21,18 %, superior a la registrada en los últimos comicios de este tipo celebrados en 2021 hasta esa hora, que fue del 17,07 %.

Así lo reflejan los datos proporcionados por la Secretaria General del Ministerio de Administración Interna, que actualizará los datos de afluencia a las 17.00 hora local (misma hora GMT).

Las elecciones presidenciales de este domingo se desarrollan después de que en las últimas, en 2021, que ganó el presidente actual, Marcelo Rebelo de Sousa, que se presentó a la reelección, se registrara la menor participación en unos comicios de este tipo, que fue del 39,24 %, porque se celebraron durante la pandemia de covid-19.

Durante esta mañana, han sido innumerables los llamamientos de los candidatos para que los ciudadanos ejerzan su derecho y haya una gran movilización.

Candidatos presidenciales en Portugal hacen llamamientos a acudir a las urnas este domingo

Los candidatos presidenciales en Portugal votaron este domingo en los comicios para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa e hicieron llamamientos para que los electores acudan a las urnas, después de que en la última votación de este tipo, en 2021, se registrara un récord de abstención debido a la pandemia.

El exministro y exlíder socialista António José Seguro, uno de los favoritos para pasar a una posible segunda vuelta, ejerció su derecho en un colegio de Caldas da Rainha, a unos 77 kilómetros al norte de Lisboa y donde reside, acompañado por su esposa, Margarida Maldonado Freitas.

"Hoy voté con mucha emoción y con mucha esperanza en el futuro de Portugal. Eso es lo que está sucediendo, cada portuguesa y cada portugués están decidiendo el futuro del país, creo en la sensatez de los portugueses", dijo.

El candidato manifestó su voluntad de que los ciudadanos se movilicen y acudan a votar "para no desperdiciar esta oportunidad de decidir, desde su punto de vista, el futuro del país".

Otro de los favoritos, el dirigente de ultraderecha Chega, André Ventura, fue a un colegio en Lisboa en la zona de Parque das Nações, junto a su mujer, Dina Nunes, donde destacó a la prensa que hace "un día fantástico", en referencia a que ha salido el sol tras una semana de nubes y lluvias.

"Creo que esto es una señal para que todos salgan de casa y voten", apuntó Ventura, quien recordó que la elección está en manos de los ciudadanos e instó a los portugueses a ir a sufragar.

"No podemos pasar el año entero criticando cosas, o una década criticando cosas, para luego quedarnos en el sofá el día que estamos convocados a decidir", remarcó.

Por su parte, el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes, que está apoyado por los dos socios en el Gobierno, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, hizo también un llamamiento para que "haya una gran participación en esta elección".

Agregó que confía "mucho" en estos comicios y en el resultado de su candidatura, y de que la abstención baje, porque ya no hay pandemia.

Una petición similar hizo el candidato liberal, el eurodiputado João Cotrim de Figueiredo, respaldado por Iniciativa Liberal (IL), quien animó a los electores a sufragar "porque el presidente de la República es algo importante para las personas".

"Traigan a la familia, traigan a todos -continuó-, hagan que este día de las elecciones sea un día de fiesta de la democracia".

La única mujer candidata, la eurodiputada y excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins, recordó tras ejercer su derecho en un centro electoral de Oporto, en el norte luso, a su predecesora como aspirante Maria de Lurdes Pintassilgo.

"Este es un día muy importante, la primera mujer que se postuló a la Presidencia de la República fue en 1986, Maria de Lurdes Pintassilgo, que hoy cumpliría años. Es un día que marcamos", apuntó.

El almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, fue a votar a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de la capital, donde hizo un llamamiento a los electores a votar y aseguró que tiene esperanza en que "los portugueses quieran decidir su propio destino usando su voto".

En los últimos comicios presidenciales celebrados en Portugal en 2021, en los que ganó Rebeló de Sousa, que se presentó a la reelección, hubo una participación de solo el 39,24 % al producirse en medio de la pandemia de covid-19.

