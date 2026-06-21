El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella mantiene una estrecha ventaja preliminar sobre el senador de izquierda Iván Cepeda en el balotaje presidencial de Colombia, en una jornada marcada por la alta polarización política y un margen cada vez más cerrado.

Con el 99.45 % de las mesas informadas en el preconteo, la fórmula integrada por De la Espriella y José Manuel Restrepo alcanza el 49.67 % de los votos, equivalente a 12,901,860 sufragios.

En segundo lugar figura la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué, con 48.69 %, equivalente a 12,646,859 votos.

La diferencia entre ambos candidatos ronda los 255,000 votos, por lo que la atención permanece centrada en los boletines finales y en el proceso de escrutinio formal, que deberá confirmar los resultados definitivos.

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Margen se estrecha en el conteo

Aunque en los primeros avances del conteo De la Espriella llegó a superar el 50 % de los votos, su ventaja se redujo conforme avanzó el reporte de mesas.

Con alrededor del 65 % de las mesas informadas, el abogado registraba 50.55 %, frente a 47.83 % de Cepeda. Sin embargo, con más del 99 % del preconteo, la diferencia se redujo a menos de un punto porcentual.

El presidente saliente Gustavo Petro pidió esperar los escrutinios oficiales antes de declarar un ganador, al señalar que el resultado preliminar no es vinculante y que la votación se mantiene prácticamente empatada.

Una elección clave para el rumbo del país

El balotaje define al sucesor de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia, en medio de un contexto marcado por la violencia vinculada al narcotráfico, el debate sobre las políticas de paz y las tensiones políticas internas.

De la Espriella ha construido su campaña sobre un discurso de mano dura, orden y confrontación directa con la izquierda, mientras que Cepeda representa la continuidad de sectores afines al gobierno de Petro y recoge el respaldo de votantes progresistas y populares.

La elección también es seguida con atención en América Latina y en Washington, por el peso político de Colombia en la región y por el giro que podría tomar su política de seguridad, paz y relaciones exteriores.

Colombia espera resultados definitivos

Tras el cierre de las urnas, las campañas de ambos candidatos permanecen atentas al desarrollo del conteo y al inicio del escrutinio formal.

Aunque los simpatizantes de De la Espriella han celebrado los resultados preliminares, desde el oficialismo se ha insistido en esperar la revisión de las actas y los procedimientos electorales correspondientes.

El resultado final podría definir no solo el próximo gobierno colombiano, sino también el futuro de las políticas de paz, la agenda social y el equilibrio político de uno de los países más influyentes de América Latina.

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