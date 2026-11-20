Un terremoto de magnitud 4,4 sacudió el área metropolitana de Los Ángeles, en California, este viernes de madrugada, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del temblor, que se localizó cerca de Commerce, al sureste de Los Ángeles, se produjo en torno a las 3:25 de la madrugada (hora local), y se reportó a una profundidad de 17,1 kilómetros, destacó la USGS.

Según los primeros informes de los servicios de Emergencias no se aprecian daños estructurales o heridos, aunque algunos ciudadanos mostraron su sorpresa por el sismo en redes sociales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el "modo terremoto" y anunció que realizará inspecciones de la infraestructura crítica en busca de daños, según informó en una alerta.

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California es una zona especialmente peligrosa por terremotos porque está atravesada por un sistema muy amplio de fallas geológicas activas. Entre ellas destaca la falla de San Andrés, pero no es la única: hay cientos de fallas en el Estado y unas 200 están consideradas potencialmente peligrosas por su actividad geológica reciente.

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