El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio en los próximos días para volver a Estados Unidos, luego de haber sido uno de los tres buques empleados por las fuerzas armadas para el bloqueo naval contra los puertos iraníes.

El buque, que ha permanecido fuera de Estados Unidos desde el 23 de junio de 2025 cumpliendo diversas misiones en Europa y finalmente frente a las costas de Irán, volverá en las próximas semanas, de acuerdo con medios locales.

El portaaviones, uno de los tres de su tipo junto al USS George H. W. Bush y el USS Abraham Lincoln, que han servido en la guerra contra Irán, regresará con sus 4.500 marinos a bordo.

Su estadía en el mar de más de 300 días constituye un récord para un portaaviones estadounidense moderno desde la Guerra de Vietnam.

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Durante su despliegue se reportaron problemas a bordo, entre ellos un incendio en una de sus lavanderías que dejó varios heridos, además de fallas recurrentes en los sistemas de plomería y con los inodoros.

En paralelo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán se mantiene en una fase de tensión pese al alto el fuego indefinido.

Por su parte, autoridades del Pentágono señalaron que el repliegue parcial de activos como el USS Gerald R. Ford no implica una desescalada inmediata del conflicto, ya que otros grupos de combate permanecen en la región.

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