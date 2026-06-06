En el plano nacional, también instó a la reconciliación y llamó a abandonar las "narrativas polarizantes", en un momento en el que España vive una fuerte polarización política.

El avión papal aterrizó en el aeropuerto de Madrid la mañana de hoy para iniciar el primer viaje de León XIV a un país de la Unión Europea, el cuarto internacional de su papado y que, bajo el lena 'Alzad la mirada', llenó de ilusión y de repique de campanas las calles de Madrid.

Comenzaba así la primera etapa de una visita maratoniana que le llevará a Barcelona y las islas Canarias (Atlántico) hasta el próximo viernes 12 de junio, en un reto organizativo sin precedentes.

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Tras ser recibido por los reyes y otras autoridades en el aeropuerto, la comitiva papal llegó al Palacio Real, donde tuvo lugar la ceremonia de bienvenida, en la que participaron también las hijas de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Una vez concluidos los saludos en el Salón del Trono, León XIV pronunció un primer discurso cargado de referencias políticas nacionales e internacionales, que siguió a la intervención de Felipe VI.

León XIV se dirigió a las numerosas autoridades congregadas, tanto políticas, económicas, eclesiásticas y judiciales.

Por la reconciliación y contra la polarización

"Vengo ante ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación", dijo do el pontífice, buen conocedor de España, país que visitó antes hasta en medio centenar de ocasiones.

"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia", dijo el pontífice.

Tras recordar que la historia de España "no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad", León XIV instó a "huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

El pontífice concluyó su discurso agradeciendo a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos".

Las víctimas de los abusos, "una llaga abierta"

De esta forma, el papa se expresaba tras el discurso del rey Felipe VI, quien por su parte puso en valor el compromiso y el trabajo de la comunidad católica en España, sin olvidar un espinoso asunto, el de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

"No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial", aseguró Felipe VI en su primera referencia a las denuncias de abusos sexuales.

La "claridad y la firmeza" del papa resultan esenciales para las víctimas, los fieles, la Iglesia y la sociedad en su conjunto, recordó el monarca sobre este asunto que, precisamente, había comentado el papa con los periodistas en el avión que le ha traído a España.

"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", explicaba el pontífice en el avión papal.

El Vaticano informó este viernes de que León XIV iba a recibir a víctimas de los abusos durante su visita, sin precisar ni el día ni los convocados.

Una ciudad volcada con el papa

Tras la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, León XIV inició su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, que le llevó hasta la nunciatura, mientras volvían a repicar las campanas de la catedral de La Almudena, como lo hicieron en varias ocasiones durante la mañana.

El recorrido en papamóvil, que realizó hasta la céntrica plaza de Colón para después continuar en un vehículo cerrado, fue arropado por más de 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno.

León XIV, que en todo momento se mostró afable y hablando con su perfecto español, continuará este sábado con los actos programados, que incluyen una visita a un centro que gestiona Cáritas para personas sin hogar, así como una multitudinaria vigilia con jóvenes.