Un fuerte sismo sacudió este lunes el oeste de Cuba, incluida La Habana, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños, según las autoridades.

El temblor alcanzó una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

"No se reportan, hasta el momento, daños materiales ni víctimas", indicaron las autoridades, precisando que el sismo se sintió en toda la región occidental del país, con especial intensidad en las provincias de Pinar del Río y La Habana.

Periodistas de la AFP en la capital cubana sintieron sacudidas durante unos 20 segundos que obligaron a los habitantes a salir de los edificios.

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"Sentí que se movió la cama, se movió bastante, se movió mucho la literatura donde estaba mi sobrina, nos asustamos", dijo a la AFP caridad Fernández, una jubilada de 68 años que vive en Pinar del Río.

"Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así", contó a la AFP Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana.

"Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido", añadió esta trabajadora de la capital, donde viven 1,7 millones de personas.

Las autoridades cubanas indicaron que el sismo fue percibido "en todo el oeste del país" y, según periodistas de la AFP, incluso en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

Francis Ruiz, de 41 años, actor, estaba grabando una radionovela en un estudio de Radio Habana, en el quinto piso de un edificio del centro histórico de La Habana, cuando sintió una fuerte sacudida.

"El caos"

"Estábamos grabando en una oficina y de buenas a primeras la mesa se corrió y nos miramos todos, el edificio tembló, y ahí mismo se formó el caos, todo el mundo para abajo por las escaleras", relató a la AFP.

En la ciudad de Pinar del Río, capital de la provincia homónima, la más occidental de la isla, Caridad Fernández, una jubilada de 68 años, también sintió con fuerza el sismo.

"Sentí que la cama se movía, se movió bastante; la literatura donde estaba mi sobrina se movió mucho, nos asustamos", contó por teléfono a la AFP.

"Todos los vecinos salimos para la calle, todo el mundo decía que lo sentía", añadió desde esta ciudad de 130.000 habitantes.

Los terremotos suelen ser más frecuentes en el este de Cuba, situados en el límite de las placas tectónicas del Caribe y de América del Norte.

Este sismo ocurre en un momento en que la isla atraviesa una grave crisis económica y social, sometida a sanciones estadounidenses, incluido un bloqueo petrolero de facto impuesto por Washington.

El jueves, el representante de la ONU en la isla dio la voz de alarma sobre la creciente situación de "emergencia humanitaria" que atraviesa el país, de 9,6 millones de habitantes, describiendo un "cóctel explosivo" justo cuando comienza la temporada de huracanes.

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