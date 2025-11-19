El Kremlin eludió este miércoles comentar el nuevo plan de paz para Ucrania que estaría negociando en secreto con Estados Unidos, sin la participación ni de Ucrania ni de sus socios europeos, según el medio estadounidense Axios.

"En este caso, no hay novedades que pudiera comunicaros", dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado nuevamente por periodistas sobre posibles negociaciones con Washington al respecto.

Peskov comentó que "hubo conversaciones" sobre el conflicto ucraniano en Alaska, donde los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron el pasado 15 de agosto, pero agregó que no hay nada más que añadir.

Según Axios, EE.UU. está negociando en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev.

El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev, según el medio.

Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles en Estambul con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Según Axios, que cita fuentes ucranianas y de EE.UU., el hombre de confianza de Trump ha aplazado su viaje.

Witkoff sí se reunió esta semana en Miami (EE.UU) con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y jefe de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos de este año, Rustem Umérov.